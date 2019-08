Chuvas torrenciais lançam o caos no norte da Índia

Chuvas torrenciais no norte da Índia provocaram vários derramamentos de terras. Os deslizes de terras causaram o desabamento de estradas e vias de acesso. Centenas de pessoas encontram-se agora isoladas em vários distritos. As autoridades do estado de Himachal Pradesh anunciaram a ocorrência de oito mortos.