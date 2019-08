Tamanho do texto

Uma explosão num casamento em Cabul, a capital do Afeganistão, deixou pelo menos 63 mortos e 182 feridos - números adiantados pela polícia afegã. Uma testemunha explica que o bombista se fez explodir perto do palco do salão de festas onde estavam várias crianças.

"A explosão aconteceu perto do palco dos músicos. Os jovens, crianças e todas as pessoas que estavam lá morreram. Os feridos estão agora no hospital, os outros estão mortos." Gul Mohammad Testemunha

O atentado suicida aconteceu no sábado durante a noite e despertou uma onda de indignação. Na cerimónia estariam presentes mais de mil convidados. Na festa estavam membros da minoria muçulmana xiita que tem sido alvo de ataques por parte de radicais sunitas.

O último ataque levado a cabo pelos talibã matou pelo menos 14 pessoas, mas o grupo nega qualquer envolvimento nesta explosão.