Vídeo. Palestinianos procuram por sobreviventes após ataque a campo de refugiados de Jabalia

Um prédio residencial no campo de refugiados de Jabalia, perto da Cidade de Gaza, foi atingido por ataques aéreos israelitas na quarta-feira.

Civis palestinianos foram vistos à procura por sobreviventes sob os escombros. Estima-se que o ataque fez dezenas de mortos, mas as autoridades palestinianas não avançaram com números exatos.

Jabalia foi fortemente atingida durante sete meses de ataques aéreos israelitas e é neste momento um dos epicentros do conflito depois de, nos últimos dias, as forças israelitas terem intensificado as operações no norte do território.