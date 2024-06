Pelo menos 85 migrantes resgatados perto de Dover

De Euronews

Foram resgatadas durante a madrugada pelo menos 85 pessoas que estavam a tentar atravessar o Canal da Mancha em duas pequenas embarcações. O barco da Força de Fronteira do Reino Unido que transportava os migrantes, incluindo crianças pequenas, atracou em Dover.

Um outro incidente muito semelhante ocorreu no início deste mês, quando cerca de 80 migrantes, incluindo pelo menos três crianças, foram resgatados pela Força de Fronteira do Reino Unido ao largo da costa de Kent.

No mês passado, dados do governo britânico revelaram que mais de 7.500 migrantes chegaram ao Reino Unido em pequenos barcos nos primeiros quatro meses do ano - o número mais alto desde que há registo.

Um total de 29.437 migrantes chegaram à costa de Kent da França em pequenos barcos em todo o ano de 2023 - cerca de um terço menos do que no ano anterior.