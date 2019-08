O combate ao fogo continua na ilha Gran Canaria. O sinistro, declarado no sábado, já levou à evacuação de cerca de oito mil pessoas. De momento, as chamas afetam apenas a região montanhosa no centro da ilha. O avanço das chamas beneficia de ventos fortes, temperaturas elevadas e baixa humidade. mais de setecentos bombeiros combatem as chamas contando com o auxílio de meios aéreos.