Mario Balotelli feliz no regresso a casa

Mario Balotelli está de regresso a casa. O internacional italiano volta à cidade onde passou a infância para vestir a camisola do Brescia, clube que está de regresso à Serie A depois de oito anos afastado do escalão máximo.

Balotelli não esconde que a transferência provocou emoções fortes a nível familiar:

"A minha mãe chorou quando lhe disse que existia a possibilidade de vir jogar para Brescia. Perguntei-lhe o que pensava mas ela só chorava e eu queria uma resposta porque precisava de tomar uma decisão. Ela ficou muito feliz, o meu pai era de Brescia e sempre viveu aqui, tinha o sonho de me ver jogar aqui por isso a minha mãe ficou muito feliz."

Mario Balotelli é um dos futebolistas com mais talento no panorama internacional mas a carreira tem sido de altos e baixos. Vestiu a camisola de alguns colossos do futebol europeu, brilhou mas também desiludiu. Tem agora a possibilidade de relançar a carreira num clube onde já brilharam nomes como Roberto Baggio, Andrea Pirlo ou Gheorghe Hagi.