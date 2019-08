Chefe da diplomacia do Irão chega de surpresa à cimeira do G7

Tamanho do texto

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão está em Biarritz, no sudoeste de França, para participar numa parte da cimeira dos sete países mais avançados do Mundo.

A presença de Javad Zarif na reunião de líderes foi confirmada pelo Palácio do Eliseu e pelo porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Mousavi.

Alguns meios de comunicação estão a avançar tratar-se de um passo para tentar desagravar a tensão que tem vindo a aumentar no Golfo Pérsico desde há quase dois meses.

O porta-voz do chefe da diplomacia iraniana revelou ter-se tratado de um convite do ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, acrescentando não estar na agenda de Javad Zarif qualquer encontro com representantes dos Estados Unidos.

Mousavi especifica que na agenda de Zarif está apenas "a continuação das negociações de iniciativas recentes entre os presidentes do Irão e de França", lê-se num twit partilhado pelo porta-voz iraniano.

[Em atualização]