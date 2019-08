"Marcha dos retratos" contra Macron pelo planeta e a justiça social

Tamanho do texto

Baiona foi palco este domingo do terceiro protesto contra os sete países mais ricos do mundo (G7), reunidos não muito longe, em Biarritz, no sudoeste de França.

A luta pelo planeta e pela justiça social foi o mote para juntar desta vez centenas de manifestantes, numa marcha marcada pelos muitos retratos do Presidente de França, o principal alvo desta manifestação.

O enviado especial da Euronews para acompanhar os acontecimentos em torno da cimeira do G7, Guillaume Petit, integrou o comboio da manifestação e esteve ao lado de "um dos 128 retratos de Emmanuel Macron retirados sem autorização de câmaras municipais" ao longo dos últimos meses e que foram empunhados por vários manifestantes este domingo "para denunciar o G7".

A já chamada "marcha dos retratos" é um grito de revolta popular contra a alegada passividade ambiental do governo liderado por Macron.

"Há anos que temos pessoas totalmente incapazes, que não se dão conta da situação do planeta. O mundo irá continuar a existir sem nós. É a espécie humana que está em perigo por causa destes erros", disse uma manifestante ao nosso jornalista.

Um outro acusou "o senhor Macron": "não está a respeitar os compromissos climáticos e terá de o fazer de uma forma ou outra."

"Estamos todos sobreaquecidos e isto vai acabar por descarrilar", avisou o manifestante, que carregava um quadro vazio - "Simboliza as políticas climáticas do senhor Macron", explicou.

No sábado, realizaram-se duas outras manifestações contra a cimeira. Numa delas, mais de dez mil pessoas marcharam de forma pacífica entre Hendaia, em França, e Irún, já em Espanha, cerca de 35 quilómetros a sul de Biarritz.

À noite, em Baiona, 68 pessoas acabaram detidas pela polícia após um protesto não autorizado contra o G7.