Dois drones israelitas "caem" nos arredores de Beirute

Dois drones israelitas terão caído junto ao centro de comunicações do Hezbollah, nos arredores de Beirute. Não há vítimas a registar, mas o primeiro-ministro libanês já veio dizer que considera que o envio de aparelhos de vigiância para a zona de maior influência do partido xiita é "uma nova agressão" com o objetivo de "aumentar as tensões regionais".

Mohammed Afif, porta-voz do Hezbollah, relatou à comunicação social que um pequeno aparelho não tripulado caiu no telhado do prédio, no bairro de Moawwad, em Dahieh, o baluarte do grupo, a sul da capital libanesa. Um segundo drone explodiu no ar menos de 45 minutos depois e caiu nas redondezas.

É o primeiro incidente do género em mais de uma década. Israel recusa comentar o episódio que acontece horas depois do exército israelita ter anunciado um ataque a forças iranianas e milícias xiitas na Síria. Um ataque que terá provocado a morte a dois membros do Hezzbolah e um militar iraniano.