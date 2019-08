Israel ataca alvos na Síria "para impedir ataque com drones"

Israel bombardeou vários alvos na Síria, numa operação que terá servido, segundo as autoridades israelitas, para impedir um ataque com drones perpetrado pelo Irão. As forças de segurança de Israel divulgaram um vídeo que mostra operacionais iranianos com um drone, junto ao local que foi atacado.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu promete responder sempre às provocações de Teerão: "Vamos continuar a revelar todas as tentativas do Irão de nos atacar e todas as tentativas de se esconderem por detrás de desculpas. Quero frisar que não vou tolerar ataques a Israel por parte de nenhum país na região. Qualquer estado que use o seu território para atacar Israel irá sofrer as consequências", disse Netanyahu.

Segundo Hassan Nasrallah, líder do partido xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, o ataque matou dois libaneses e visou a organização: "O que quero dizer ao exército israelita na fronteira é que, a partir de hoje, tenha cuidado e espere por nós", disse num discurso.

No fim de semana, dois drones israelitas caíram junto ao centro de comunicações do Hezbollah, perto de Beirute, o que o partido considerou uma agressão.