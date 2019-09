Panda-gigante dá à luz gémeos em Berlim

Tamanho do texto

Duas crias de panda gigante, as primeiras a nascerem na Alemanha, nasceram no dia 31 de agosto à noite, no Jardim Zoológico de Berlim. São filhos de Meng Meng e de Jiao Qing, ursos cedidos pela China a Alemanha, em mais um episódio da "diplomacia dos pandas" instaurada por Pequim.

Como quando tem gémeos, por norma, a mãe panda só trata de uma das crias, o zoo berlinense está a apoiar Meng Meng para que ela fique de maneira alternada com as crias, por períodos de duas ou três horas. Enquanto a mãe toma conta de uma, a outra fica numa incubadora.

Apenas uma semana antes do nascimento, os técnicos do zoo confirmaram a gravidez através de uma ecografia.