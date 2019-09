16 mortos num ataque terrorista no Afeganistão

Tamanho do texto

A explosão de um veículo armadilhado, em Cabul, a capital do Afeganistão, matou pelo menos 16 pessoas e deixou feridas 119.

O ataque já foi reivindicado pelos talibãs.

A explosão, que abanou edifícios numa área de vários quilómetros, ocorreu poucos minutos depois de o enviado norte-americano para o processo de paz, Zalmay Khalilzad, terminar ua entrevista na televisão, na qual apresentava o esboço do plano de paz acordado com o movimento insurgente.

Segundo o ministro do Interior, os explosivos encontravam-se a bordo de um trator que estacionou próximo de Green Village, a área residencial na zona leste de Cabul onde residem as delegações internacionias e as organizações de ajuda.

Este é o terceiro atentado no país nos últimos dias, depois de dois outros atentados em duas cidades do norte do Afeganistão e levanta sérias questões relativamente ao processo de paz.