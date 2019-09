Itália apresenta novo executivo de coligação

Tamanho do texto

Pouco passava das duas da tarde, quando Giuseppe Conte entrou no Palácio Presidencial italiano. Debaixo do braço, o primeiro-ministro carregava a proposta do novo governo de coligação, dossier que acabou por ser recebido pelo presidente Sergio Mattarella.

Os novos gabinetes de governo foram analisados e aprovados.

"Fortalecidos por um programa que olha para o futuro, com esta equipa, dedicaremos a nossa melhor energia, as nossas melhores competências, a nossa mais intensa paixão para tornar Itália melhor para todos os cidadãos de norte a sul", admite Giuseppe.

Sergio Mattarella Reuters

Depois dos apoiantes do Movimento 5 estrelas revelarem, através de votação online, a vontade de ver um governo de coligação, Roma está agora pronta para fazer a vontade da maior força do país.

Luigi di Maio, o líder do partido, vai assumir a pasta de ministro dos Negócios Estrangeiros e deixa o cargo de vice-primeiro-ministro. Já o gabinete da defesa, será ocupado por Lorenzo Guerini, membro do Partido Democrático. Um dos grandes destaques vai para o Ministério da Administração Interna. A pasta de Matteo salvini, vai ficar a cargo de Luciana Lamorgese. Dos 21 ministérios, sete serão liderados por mulheres.

O novo governo toma posse já esta quinta-feira.