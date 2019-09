Nápoles e Liverpool na abertura da Champions League

É frente ao Nápoles que o Liverpool inicia a defesa do título conquistado na última edição da Champions League. Um encontro que promete um grande espetáculo no início da competição.

A equipa de Juergen Klopp efetuou um último treino antes da partida para Itália e, apesar da boa forma, mantém a cautela. Pela frente terá um trio de ataque poderoso com um bom início de temporada.

Cautela é também a palavra de ordem do lado napolitano que, apesar do fator casa, vai ter de bater-se contra aquele que é considerado o melhor trio atacante da Europa - com Salah, Mané e Firmino - e uma equipa com um estatuto a defender.

O outro jogo do Grupo E põe frente a frente o Salzburgo da Áustria e o KRC GENK da Bélgica.

Esta terça-feira realizam-se também os jogos do grupo F: Inter - Slavia de Praga e Dortmund - Barcelona; os do grupo G, onde está o Benfica, que joga com o Leipzig e o Olympique Lyonnais que enfrenta o Zenit e os do grupo H onde se enfrentam: Chelsea - Valência e Ajax - Lille.