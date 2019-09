Trudeau desculpa-se por maquilhagem em festa escolar

Tamanho do texto

Justin Trudeau pediu desculpas por maquilhar a cara de castanho numa festa escolar em 2001.

As desculpas foram apresentadas pelo primeiro-ministro do Canadá após a divulgação de uma fotografia, quando faltam poucas semanas para as eleições onde enfrenta uma dura luta para ser reeleito.

A foto, obtida pela revista Time de um livro de ano escolar, é uma tendência nas redes sociais.

O pedido de desculpas de Trudeau foi transmitido ao vivo pela televisão.

"Em 2001, quando era professora em Vancouver, participei numa gala de final de ano em que o tema era Noites Árabes. Eu vesti-me de Aladino e maquilhei-me. Não devia de ter feito isso. É algo que eu devia saber melhor, mas não sabia. Lamento muito," declarou o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

O Conselho Nacional de Muçulmanos do Canadá reagiu com repulsa à revelação, dizendo que "trás de volta uma história de racismo que é inaceitável "

A imagem é politicamente embaraçosa para o primeiro-ministro que fez das políticas progressistas uma questão de marca.