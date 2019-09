Os tesouros da coroa austríaca na Fundação Prada

Tamanho do texto

De realizador a curador... Wes Anderson e a mulher Juman Malouf Jamane levam a exposição: "O sarcófago de Spitzmaus e outros tesouros" até à Fundação Prada, em Milão.

Depois do Museu de História da Arte de Viena, a exposição faz escala em Itália com as coleções dos Habsburgos - os tesouros da coroa austríaca.

"Existem grandes obras de arte de Rubens, Veronese, Tiziano, meteoritos, arte egípcia. [...] Diria que esta é a primeira exposição em que a coleção dos príncipes de Habsburgo é apresentada como um todo, depois de ter sido separada, quando decidiram dividir a ciência natural e a história da arte". Mario Mainetti Fundação Prada

São mais de 500 objetos selecionados das coleções peculiares da Casa de Habsburgo. Uma coleção excêntrica com um rato num sarcófago, uma sala cheia de miniaturas e um meteorito com milhares de milhões de anos... Está aberta ao público até 13 de janeiro de 2020 na Fundação Prada, em Milão.