"Breves de Bruxelas": Direitos humanos, sanções e ciência

Tamanho do texto

A União Europeia tem dois pesos e duas medidas quando se trata de pressão diplomática contra países que atacam os defensores dos direitos humanos, acusa a Amnistia Internacional.

Por exemplo, é muito mais branda e silenciosa com a Arábia Saudita do que com a China ou a Rússia, países aos quais faz mais críticas, revela um relatório da organização dos direitos humanos, divulgado quarta-feira.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade comunitária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: