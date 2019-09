Tensão no congresso dos tories em Manchester

Ambiente tenso no congresso dos tories. O centro de Manchester, no norte de Inglaterra, está debaixo de uma enorme operação de segurança devido a esta conferência anual do Partido Conservador. Milhares de pessoas saíram às ruas e trouxeram um Boris Johnson insuflável - que é o alvo de todas as críticas.

Mas Johnson não baixa a guarda e, em entrevista à BBC, promete um Brexit a todo o custo.

"Acredito que é minha responsabilidade e acho que o nosso trabalho é concluir o Brexit a 31 de outubro, para mudar o país. Não vamos permitir que o Reino Unido fique preso na proposta existente, em nenhuma circunstância. Os acordos que garantem a retenção na estrutura tarifária europeia, na União Aduaneira, e mercado único, sem uma palavra a dizer sobre esses acordos. Temos que nos livrar do chamado "backstop". Boris Johnson

É de esperar uma intensa atividade nas ruas contra as políticas dos tories, devido à organização conjunta das associações com a "March for Change" e "Manchester for Europe".

Em pleno caos político no Reino Unido a divisão prevalece em torno da saída do país da União Europeia.

Apesar da oposição do parlamento a uma saída sem acordo, Boris Johnson trava uma guerra aberta com os deputados pelo Brexit e conta com o apoio do seu partido nestes quatro dias de congresso.