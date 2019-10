Soprano Jessye Norman falece aos 74 anos

Tamanho do texto

Foi uma das mais famosas cantoras de ópera do século 20: a soprano norte-americana Jessye Norman faleceu esta segunda-feira, em Nova Iorque, aos 74 anos.

Norman foi vítima de uma septicemia, depois de várias complicações ligadas a um ferimento na coluna vertebral, em 2015.

A soprano foi uma das raras cantoras afro-americanas a obter fama no mundo da ópera. Grande parte da carreira e do caminho para a ribalta aconteceu na Europa, onde se instalou no fim dos anos 60.

Defensora dos desfavorecidos, fundou a Jessye Norman School of the Arts, para apoiar jovens artistas sem meios financeiros.