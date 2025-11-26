Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ahmed Abu Amsha, professor de música, toca guitarra e canta com alunos na Faixa de Gaza
No Comment

Vídeo. Gaza: crianças encontram paz nas aulas de música

Últimas notícias:

Professor de música de Gaza, Ahmed Abu Amsha, ajuda crianças em Deir al-Balah a acalmar com aulas simples de guitarra, violino e bateria num campo sobrelotado.

Em Gaza, Ahmed Abu Amsha reúne crianças num campo de tendas em Deir al-Balah e ensina-lhes a tocar melodias simples. Dispõe guitarras, violinos e pequenos tambores e vai guiando os alunos por algumas notas até que o grupo encontre um ritmo.

A ideia é substituir o ruído da guerra por algo que eles próprios escolhem. Ensina agora cerca de 60 crianças. Muitas chegam tímidas e acabam por ficar horas, porque a música lhes dá uma pausa na tensão à sua volta.

Desde outubro de 2023, Abu Amsha mudou-se várias vezes, mas cada paragem transforma-se numa pequena sala de aula. Onde quer que vá, as crianças seguem-no com instrumentos emprestados e cantam ao seu lado.

