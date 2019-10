Começa a celebração do encontro de James Cook com os Maori

A primeira-ministra da Nova Zelândia pediu uma maior abertura aos compatriotas na abordagem à história e às raízes do país. Jacinta Arden participou este sábado no arranque das festividades do aniversário da chegada à ilha de James Cook há 250 anos. A cerimónia deste sábado incluiu uma regata de barcos tradicionais de duplo caso, os "waka", na recriação de um desfile de boas vindas dos Maori.

Na semana passada, o Reino Unido endereçou uma carta de pesar àquele povo pelo assassinato de cinco membros da etnia Maori logo após o desembarque de Cook, sem no entanto conceder um pedido de desculpa formal.

Arden espera que a história completa da Nova Zelândia continue a ser contada sem rodeios e com total respeito pelo passado do país.