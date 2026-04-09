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Bulldozer junto a edifício destruído, com equipas de salvamento a fazer buscas no local
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Vídeo. Ataques israelitas em Beirute matam pelo menos 182 pessoas e ferem centenas

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Líbano passou a noite a remover escombros depois de ataques israelitas terem atingido zonas comerciais e residenciais no centro de Beirute, matando pelo menos 182 pessoas e ferindo 890, segundo o Ministério da Saúde.

Equipas de socorro continuavam, na manhã de quinta-feira, à procura de sobreviventes e de corpos em bairros como Tallet El Khayat, onde blocos de apartamentos e lojas ficaram reduzidos a escombros.

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O bombardeamento ocorreu apenas algumas horas depois de ter sido anunciado um cessar-fogo no conflito entre os Estados Unidos e o Irão, frustrando em Beirute a esperança de que a região alargada pudesse estar a caminhar para uma fase de acalmia.

Israel afirmou que a trégua não se aplicava à sua guerra com o Hezbollah e descreveu a operação como o maior ataque coordenado deste conflito, adiantando que, em 10 minutos, foram atingidos mais de 100 alvos em Beirute, no sul do Líbano e no vale do Bekaa.

Moradores relataram que não houve qualquer aviso antes dos ataques, que levaram pessoas a fugir para as ruas enquanto o fumo se erguia sobre a capital.

O número de mortos fez de quarta-feira o dia mais mortífero da atual guerra entre Israel e o Hezbollah, sublinhando a rapidez com que avanços diplomáticos noutros cenários podem falhar na proteção de civis no Líbano.

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