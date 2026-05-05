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Militares russos marcham em direção à Praça Vermelha antes do ensaio para o desfile militar do Dia da Vitória, em Moscovo, segunda-feira, 4 de maio de 2026
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Vídeo. Rússia: militares ensaiam desfile do Dia da Vitória sob receio de ataques ucranianos

Últimas notícias:

Tropas russas marcharam pelo centro de Moscovo, num ensaio para o próximo desfile do Dia da Vitória, que decorrerá sem equipamento militar pesado.

Militares ensaiaram na quarta-feira, em Moscovo, o tradicional desfile do Dia da Vitória, que segundo o Ministério da Defesa russo irá decorrer sem equipamento militar.

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Imagens mostraram militares a preparar o ensaio e a formar-se perto do percurso do desfile.

O desfile deste ano não contará com veículos militares pesados, numa mudança face aos anos anteriores.

A decisão surge numa altura em que as autoridades enfrentam um aumento dos ataques de drones ucranianos contra Moscovo e outras regiões da Rússia nos últimos meses.

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