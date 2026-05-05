Vídeo. Rússia: militares ensaiam desfile do Dia da Vitória sob receio de ataques ucranianos

Militares ensaiaram na quarta-feira, em Moscovo, o tradicional desfile do Dia da Vitória, que segundo o Ministério da Defesa russo irá decorrer sem equipamento militar.
Imagens mostraram militares a preparar o ensaio e a formar-se perto do percurso do desfile.
O desfile deste ano não contará com veículos militares pesados, numa mudança face aos anos anteriores.
A decisão surge numa altura em que as autoridades enfrentam um aumento dos ataques de drones ucranianos contra Moscovo e outras regiões da Rússia nos últimos meses.