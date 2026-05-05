Vídeo. Judeus ortodoxos celebram Lag BaOmer em Jerusalém

Realizou-se na segunda-feira, no Monte Meron, no norte de Israel, o festival de Lag BaOmer, sob apertadas restrições.
Tradicionalmente, grandes multidões acendem fogueiras, rezam e dançam como parte das celebrações no Monte Meron.
O líder espiritual do movimento hassídico, o Admor de Boyan, acendeu uma fogueira.
Lag BaOmer assinala o aniversário da morte do sábio talmúdico rabino Shimon Bar Yochai, há cerca de 1 900 anos. As autoridades cancelaram a tradicional peregrinação perto da fronteira com o Líbano devido às hostilidades com o Hezbollah.