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Judeus ultraortodoxos dançam em redor de uma fogueira durante o Lag BaOmer, festividade judaica tradicionalmente assinalada com fogueiras, música e convívio
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Vídeo. Judeus ortodoxos celebram Lag BaOmer em Jerusalém

Últimas notícias:

Multidões reúnem-se em torno de fogueiras em Jerusalém para celebrar o feriado judaico ortodoxo de Lag BaOmer.

Realizou-se na segunda-feira, no Monte Meron, no norte de Israel, o festival de Lag BaOmer, sob apertadas restrições.

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Tradicionalmente, grandes multidões acendem fogueiras, rezam e dançam como parte das celebrações no Monte Meron.

O líder espiritual do movimento hassídico, o Admor de Boyan, acendeu uma fogueira.

Lag BaOmer assinala o aniversário da morte do sábio talmúdico rabino Shimon Bar Yochai, há cerca de 1 900 anos. As autoridades cancelaram a tradicional peregrinação perto da fronteira com o Líbano devido às hostilidades com o Hezbollah.

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