Vídeo. México assinala 164 anos da Batalha de Puebla com recriação histórica

Envergando uniformes de época, participantes mexicanos e franceses em recriações históricas voltaram a encenar a Batalha de Puebla, assinalando o 164.º aniversário da vitória mexicana liderada por Ignacio Zaragoza sobre uma força francesa numericamente superior. Travada em 5 de maio de 1862 contra tropas enviadas por Napoleão III, a batalha continua a ser um símbolo de resistência e orgulho nacional, apesar de não ter posto fim à intervenção francesa.
As comemorações concentram-se em Puebla, o palco dos combates, e as reconstituições atraem todos os anos participantes e espectadores. Na Cidade do México, a tradição foi reconhecida como património cultural desde 2023, reforçando o seu papel como ligação viva ao passado.
Embora o Cinco de Mayo seja sobretudo celebrado em Puebla, a data ganhou maior visibilidade cultural no estrangeiro, em especial nos Estados Unidos. As autoridades afirmam que os eventos anuais ajudam a preservar a memória histórica e a transmiti-la às gerações mais jovens.