EUA e Coreia do Norte retomam negociações

A desnuclearização da Coreia do Norte passa por um centro de conferências isolado nos arredores de Estocolmo, local escolhido para o país asiático retomar as negociações com os Estados Unidos após vários meses de impasse. O diálogo entre Washington e Pyongyang estava suspenso desde o fracasso que foi a cimeira de Hanói, entre Kim Jong-un e Donald Trump, no mês de fevereiro.

Durante o último encontro, em junho na zona desmilitarizada, os dois chefes de Estados tinham-se comprometido a voltar à mesa de negociações para tentar encontrar um acordo que permita colocar um ponto final ao programa nuclear norte-coreano. O momento surgiu agora mas é pouco provável que saia um acordo deste encontro entre as delegações dos dois países, na Suécia.

Afinal de contas, apenas um dia depois de anunciar o regresso à mesa de negociações, a Coreia do Norte efetuou um novo teste com o lançamento de um míssil balístico de médio alcance. Apesar dos Estados Unidos considerarem que se tratou de uma "provocação inútil", Donald Trump continua empenhado em seguir a via diplomática.