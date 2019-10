Aconteceu em Bruxelas este sábado, um cenário parecido com outras cidades europeia como Londres, Berlim, Paris ou Amesterdão onde se realizaram protestos do movimento do Extinction Rebellion (Rebelião da Extinção) de luta contra as alterações climáticas.

Na capital belga, os organizadores acusam o governo de ter falhado no combate aos problemas do clima e quiseram pedir ao Rei o Estado de emergência ambiental.

"A ideia é também dirigir-nos ao rei, mesmo estando conscientes das limitações constitucionais dele, queremos que ele desobedeça e simbolicamente declare o Estado de emergência pelo clima e o ambiente" diz Sarah, porta-voz do movimento.

De acordo com a polícia, 600 pessoas reuniram-se perto dos jardins do Real Palácio de Bruxelas, naquela que foi mais uma ação do movimento global Rebelião da Extinção. Detenções foram registadas este sábado. Em Londres, pelo menos 1300 pessoas foram detidas e em Amesterdão 130.