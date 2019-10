No Japão, continuam as tarefas de resgate e busca por sobreviventes do tufão Hagibis, que provocou enormes inundações e deslizamentos de terras no centro e leste do país. O último balanço apontava para pelo menos 31 mortos e 17 desaparecidos.

O Hagibis foi o pior tufão a atingir o território nipónico em mais de uma década.