Dia atribulado para a libra esterlina

A libra esterlina teve uma manhã de quinta-feira atribulada com o anúncio de um novo acordo para o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido.

Num primeiro momento, a moeda britânica valorizou-se para máximos de cinco meses perante o dólar: chegou a aproximar-se dos 1,30 dólares.

No entanto, a falta de apoio do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, ao acordo negociado por Boris Johnson com a Comissão Europeia, voltou a fazer derrapar a libra.

O mesmo passou-se perante o euro. A moeda britânica chegou a estar a valer 1,16 euros, mas voltou a desvalorizar.

Já a moeda europeia inverteu a tendência descendente deste ano e valorizou-se cerca de meio ponto na comparação mensal perante o dólar americano (€1 = $1,111).