Brexit: Boris pede a aprovação, Corbyn diz que novo acordo é pior

Os olhos da Europa estão este sábado em Londres, onde a Câmara dos Comuns está reunida para a quarta votação sobre o Brexit.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tenta garantir a aprovação do documento - numa sessão extraordinária do parlamento, que se reúne pela primeira vez a um sábado desde a Guerra das Malvinas, em 1982 -, dramatizando a urgência de uma solução para este processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

No discurso de abertura, Boris Johnson fez a defesa do que considerou ser o "melhor acordo possível", assegurando a liberdade para o futuro do Reino Unido e uma nova parceria com a Europa.

"Hoje, esta Câmara tem uma oportunidade histórica de mostrar a mesma amplitude de visão que os nossos vizinhos europeus. A mesma capacidade e determinação para ir além das divergências do passado, concretizando o Brexit e levando o país para a frente, como todos ansiamos. Este acordo cumpre um verdadeiro Brexit, ao retomarmos o controlo de fronteiras, leis, dinheiro, pescas, agricultura e comércio. Representa a maior restauração da soberania nacional da nossa história parlamentar", afirmou.

Em causa estarão 320 votos, os necessários para Boris Johnson fazer passar o acordo. No entanto, à partida o primeiro-ministro terá apenas 259 votos certos dos deputados do Partido Conservador. A margem ficou mais curta com o anunciado chumbo ao acordo dos aliados do DUP, os Unionistas Irlandeses.

Para conseguir os 61 votos em falta, Johnson terá de recolher apoios entre os 21 deputados conservadores expulsos há pouco mais de um mês, os eurocéticos radicais, os trabalhistas pró-Brexit e alguns independentes.

A votação de hoje visa também cumprir a "Lei Benn", oficialmente conhecida como Lei da Saída da União Europeia, que determina que a Câmara dos Comuns precisa de aprovar um acordo ou autorizar uma saída sem acordo até 19 de outubro, ou solicitar uma extensão do processo de saída da UE.

Na resposta ao discurso do primeiro-ministro, Jeremy Corbyn fez duras críticas ao novo acordo desenhado por Boris Johnson. Para o líder do Partido Trabalhista, este acordo "é pior" do que aquele que foi rejeitado já por três vezes pelos membros da Câmara dos Comuns durante o consulado de Theresa May à frente do governo.

"Este acordo seria um desastre para os trabalhadores. Iria arrasar a economia, custaria empregos e faria tábua rasa dos direitos dos trabalhadores", considerou o líder da oposição.

Além do acordo foram apresentadas três emendas ao documento, cuja votação ocorre antes da própria decisão sobre o acordo.

Em cima da mesa foi colocada uma proposta do deputado do Partido Nacionalista Escocês, Angus McNeil, que sugere a revogação do ‘Brexit', outra do líder parlamentar nacionalista escocês, Ian Blackford, que defende um adiamento para serem realizadas eleições legislativas, e uma terceira, submetida pelo antigo deputado conservador Oliver Letwin, que prevê a suspensão da aprovação do acordo até ser validada pelo parlamento a legislação que implementa o acordo.

Segundo os analistas, esta última é a que tem mais hipóteses de passar e essa eventual aprovação implicaria que a "Lei Benn" se mantivesse válida, obrigando dessa forma o primeiro-ministro a pedir uma extensão do processo do ‘Brexit'.

Entretanto, o 'speaker' da Câmara dos Comuns aceitou duas emendas para votação este sábado: a proposta por Oliver Letwin e uma 'fusão' multipartidária das outras duas emendas, que pede a recusa de um Brexit sem acordo e a convocação de um segundo referendo.

Boris Johnson já veio reafirmar este sábado a sua determinação de concluir o processo de saída em 31 de outubro, renunciando a nova extensão do prazo.

Simultaneamente, Jeremy Corbyn também anunciou que o Partido Trabalhista vai votar favoravelmente a 'emenda Letwin'.

Depois do entendimento alcançado na quinta-feira entre Boris Johnson e os parceiros europeus, há a convicção na União Europeia de que, apesar dos riscos de mais um 'chumbo' em Londres, este é o acordo final e que há tempo para ratificá-lo até ao dia 31.

Para este sábado está igualmente prevista uma manifestação para Londres com centenas de milhares de pessoas em defesa da convocação de um novo referendo. Já se passaram mais de três anos desde que o Reino Unido decidiu no referendo de junho de 2016 pela saída da União Europeia.