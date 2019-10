Aborto e casamento homossexual legalizados na Irlanda do Norte

O aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foram legalizados na Irlanda do Norte, por decisão do Parlamento britânico.

A Irlanda do Norte era o único país do Reino Unido onde o aborto e o casamento entre homossexuais eram proibidos.

"Marca o fim da desigualdade e da discriminação, tanto para os casais do mesmo sexo que há muito querem casar com a pessoa que amam, como para as mulheres que sofrem com a nossa proibição do aborto", afirmou a diretora da campanha para a Amnistia Internacional, Grainne Teggart.

As medidas encontram, ainda, oposição. A líder do Partido Democrata Unionista, Arlene Foster, afirmou que os esforços para impedir a implementação destas leis vão continuar.

"É um dia muito triste. Sei que algumas pessoas vão celebrar hoje, e eu diria a essas pessoas - pensem em nós que estamos tristes e que acreditamos que isto é uma afronta à dignidade humana e à vida humana".

O Parlamento de Westminster aprovou a nova legislação em julho, deste ano.

A Irlanda do Norte tem autonomia legislativa, mas a Assembleia Regional está suspensa devido à falta de entendimento entre o Partido Democrata Unionista e o Sinn Féinn, para formar uma coligação governativa, obrigatória nos termos do acordo de paz do território.