O regresso de Asterix

Para muitos é a edição do ano.

A nova aventura de Asterix saiu esta quinta-feira para as bancas.

A grande novidade do trigésima oitavo livro da dupla gaulesa mais famosa do mundo é ter uma heroína. Adrénaline é a filha adolescente do famoso rei Vercingetorix que liderou as lutas contra Júlio César. Perseguida pelos romanos, esconde-se e pede proteção na aldeia de Asterix.

Adrénaline é inspirada em Greta Thunberg, a jovem sueca que se tornou no símbolo da luta contra as alterações climáticas. Até aqui, nos livros de Asterix, não havia heroínas femininas.

Tal como aconteceu nas últimas três edições dos livros , A Filha de Vercingetorix foi escrito por Jean-Yves Ferri e desenhada por Didier Conrad. Os dois continuam fieis ao formato original criado por René Goscinny

As aventuras de Astérix e Obélix inspiraram uma dúzia de filmes e séries de desenhos animados.

Esta quinta-feira, o novo livro foi lançado em todo o mundo, em mais de 20 idiomas.