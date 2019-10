Euronews Noite | As notícias do Mundo de 25 de outubro de 2019

Nesta edição, damos destaque às últimas do Brexit: A União Europeia aceitou o alargamento da data para a saída do Reino Unido do bloco europeu, mas não avançou novos prazos. Boris Jonhson disse, no entanto, que é possível que o Brexit aconteça mesmo a 31 de outubro.

Continuamos no Reino Unido, com as atualizações do "Camião dos horrores": Duas pessoas foram detidas por suspeitas de homicídio das 39 vítimas que foram encontradas sem vida dentro de um camião. Trata-se de um homem e de uma mulher, os quais poderão fazer parte de uma rede de tráfico humano.

Fechamos a edição do Euronews Noite com uma reportagem dedicada ao Dia Mundial da Massa, celebrado neste 25 de outubro.