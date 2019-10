Dia 2 do Grand Slam de Abu Dhabi: Anri Egutidze e Jorge Fernandes eliminados na primeira ronda

Teve lugar na sexta-feira a segunda jornada do Grand Slam de Judo de Abu Dhabi, com a competição das quatro categorias de pesos intermédios. A Coreia do Sul, Eslovénia, Holanda e Turquia juntaram-se à lista de campeões da prova que decorre nos Emirados Árabes Unidos.

A Mulher do Dia

A campeã olímpica da Eslovénia, Tina Trstenjak, revelou-se a nossa mulher do dia. Avançando sem problemas nos preliminares, a judoca venceu na final de -63kg a cubana multicampeã nos Pan-Americanos Maylin Del Toro Carvajal, conquistando a sua 5ª medalha de ouro no Grand Slam.

Tina Trstenjak e Maylin Del Toro Carvajal na final de -63kg.

O secretário-geral do Conselho de Desporto do emirado de Xarja, Eisa Hilal Al-Hazami, condecorou a judoca.

"Não é fácil, embora talvez pareça fácil. Quando surge a oportunidade, não a desperdiço. Às vezes sem sucesso, mas neste caso agarrei a oportunidade e venci." Tina Trstenjak

Dia histórico para a Turquia

Na final de -73kg, o turco Bilal Ciloglu denfrentou o canadiano Arthur Margelidon e reivindicou a vitória com um Kouchi gake, a apenas 30 segundos do tempo regulamentar. O judoca mudou de direção e embrulhou as pernas do adversário, derrubando-o e pondo fim ao combate. Esta foi a primeira medalha de ouro num Grand Slam para a Turquia em 6 anos.

O Vice-Presidente da Federação Internacional de Teqball, Viktor Huszar, entregou as medalhas da categoria.

"Senti-me à vontade no primeiro ataque, mas o meu adversário conhece os meus pontos fortes, por isso tive que mudar de táctica. Usei uma técnica que resultou, especialmente tendo em conta que o fiz nos últimos segundos do combate. O Waza-ari que marquei abriu-me a porta para o fim da luta, e foi fantástico." Bilal Ciloglu

O convidado da Federação Internacional de Judo, Radu Budeanu, condecorou a judoca.

Moon Jin Lee: o número 406 do ranking estreia-se com uma medalha de ouro

O sul-coreano número 406 do ranking a competir em -81 kg, Moon Jin Lee, teve um dia absolutamente fantástico. O judoca lutou na final frente ao georgiano Luka Maisuradze, que derrotou com dois contra-ataques decisivos, marcando Waza-ari e depois o Ippon da vitória. Esta foi a primeira participação do sul-coreano no Grand Slam e a sua primeira medalha de ouro.

O convidado da Federação Internacional de Judo Yves Marchand entregou a medalha ao judoca.

Holanda contra Holanda em -70kg

Em -70kg, a final foi disputada entre duas holandesas, com a campeã dos Europeus de Judo Kim Polling a superar a compatriota Sanne Van Dijke com um Osoto soberbo.

O Movimento do Dia

O nosso movimento do dia coube à venezuelana Elvismar Rodriguez, durante a luta em -70kg frente à britânica medalhista Olímpica Sally Conway, que lançou com um golpe de braços para Ippon, arrebatando uma medalha de bronze.

Elvismar Rodriguez e Sally Conway

A comitiva portuguesa

Os dois judocas portugueses hoje em prova, Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge Fernandes (-73 kg), foram eliminados na primeira ronda.

Medalhista de bronze no Grand Slam de Brasília, Anri Egutidze perdeu com o cazaque Didar Khamza, por Ippon.

Jorge Fernandes perdeu por Ippon frente ao grego Georgios Azoidis.

Na quinta-feira, a judoca portuguesa Catarina Costa conquistou a medalha de bronze na categoria de -48 kg, ao vencer a russa Sabina Giliazova, por Waza-ari.

No sábado, último dia da prova, estarão em ação Yahima Rodríguez e Patrícia Sampaio, em -78 kg, e Rochele Nunes, em +78 kg.