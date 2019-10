Presidente do Chile anuncia remodelação governamental

O Chile procura uma nova normalidade, depois da vaga de contestação contra as desigualdades sociais que reuniu mais de um milhão de pessoas.

Numa mensagem ao país, o presidente Sebastián Piñera anunciou uma remodelação governamental. Pede a demissão dos atuais ministros para formar um novo governo e para poder responder às exigências da população.

"Pedi a todos os meus ministros que apresentassem a demissão, para poder formar um novo gabinete, enfrentar as novas exigências e assumir o controlo dos novos tempos." Sebastián Piñera Presidente Chileno

O Presidente chileno diz ter ouvido a mensagem do povo e anunciou também o levantamento do estado de emergência no país - se as circunstâncias o permitirem.