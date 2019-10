Federer vence em casa e acaba noite a comer pizza

Diz a etiqueta desportiva que as vitórias se festejam com champagne mas em Basileia, quando a vitória sorri ao homem do costume, é hora de pizza. Roger Federer celebrou a décima vitória na cidade natal como manda a tradição que ele próprio criou, partilhando pizzas com os apanha-bolas do torneio.

Mais que um gesto de boa vontade, o tenista pretende homenagear as raízes. Afinal de contas, na sua juventude Roger Federer foi apanha-bolas no torneio onde tem agora o recorde de triunfos. Além da pizza, o suíço doou ainda o milhão de euros em prémio de vitória à Fundação Roger Federer para ajudar em projetos de educação no sul do continente africano.