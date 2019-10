Depois de vários dias de contestação, o primeiro-ministro do Líbano demitiu-se.

O país enfrenta uma crise económica inédita desde a guerra civil de 1975-90.

A população aponta o dedo à corrupção e nepotismo dos governantes, que acusam de deixar o país à beira do colapso económico. O Líbano tem atualmente uma das maiores dívidas públicas do mundo, equivalente a mais de 150% do Produto Interno Bruto do país.

