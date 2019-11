Angela Merkel de visita à Índia

Tamanho do texto

A chanceler alemã, Angela Merkel, está de visita à Índia. Três dias para estreitar os laços económicos e estratégicos entre os dois países.

A chefe do executivo alemão levou consigo uma enorme delegação empresarial, para além de membros de diversas pastas do seu governo, tendo dito: "As áreas em que queremos trabalhar juntos são a inteligência artificial e a transformação digital. A Índia tem aqui um grande potencial".

Mas a cooperação entre os dois países alarga-se a outros domínios como a ciência, água e agricultura, eliminação de resíduos e cuidados de saúde. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou: "No ano de 2022, a Índia celebrará o 75º aniversário da sua independência. Estabelecemos como meta, até lá, a construção de uma nova Índia. Ao realizar esta tarefa multidimensional, a experiência de uma potência tecnológica e económica como a Alemanha será muito útil para as prioridades e necessidades da Índia".

Durante o encontro em Nova Deli, Merkel e Modi visitaram o mausoléu de Mahatma Gandhi e o museu que lhe está dedicado.