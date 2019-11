Acordo comercial entre China e EUA pode estar para breve

Um acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a China pode estar para breve.

O presidente norte-americano anunciou que a reunião com o homólogo chinês, Xi Jinping, para negociar o acordo entre as duas maiores economias mundiais pode realizar-se no estado do Iowa.

O anúncio ocorreu após o cancelamento da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, no Chile.

Donald Trump referiu que a sua administração está a avançar com um acordo com a China pois Pequim quer fazer o acordo. O presidente norte-americano referiu, ainda, que não gosta de falar sobre acordos antes que ocorram, no entanto, estão a fazer-se muitos progressos.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China agudizou-se em 2018, com a imposição de tarifas alfandegárias por ambos os países.

Como resultado, em agosto deste ano, face ao mesmo mês de 2018, as importações e exportações da China de e para os Estados Unidos caíram 22% e 16%, respetivamente.