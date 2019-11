Independentistas contestam visita de Felipe VI

Tamanho do texto

Queimando fotos de Felipe VI e com palavras de ordem como "A Catalunha não tem rei", vários milhares de independentistas manifestaram-se efusivamente contra a visita do rei de Espanha a Barcelona, rodeada de impressionantes medidas de segurança.

O monarca deslocou-se à capital catalã, acompanhado pela família, para a entrega dos prémios Princesa de Girona 2019, atribuídos a jovens talentos.

Sem fazer uma referência direta aos confrontos que acompanharam os protestos separatistas do mês de outubro, Felipe VI sublinhou a contribuição "de uma Catalunha plural" e "construtiva" para a democracia espanhola. Num discurso em catalão, o monarca afirmou que "esses valores não devem ser uma lembrança do passado, mas uma realidade do presente e futuro, na qual não à espaço para a violência, intolerância ou desrespeito pelos direitos e liberdades dos outros".

No exterior do Palácio dos Congressos da Catalunha, os manifestantes batiam em tachos e panelas para contestar a visita. Trata-se da primeira deslocação de Felipe VI à Catalunha - e da primeira referência à região autónoma num discurso do monarca - desde a condenação, a meio de outubro, de nove dirigentes independentistas pela tentativa de secessão de 2017.