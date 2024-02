Mobile World Congress com Inteligência Artificial em destaque deve levar 100 mil pessoas a Barcelona

De Euronews

Organização do evento em Barcelona, que vai contar com 2.700 expositores de empresas de todo o mundo, espera perto de 100.000 pessoas.

O Mobile World Congress, evento dedicado ao setor das telecomunicações que decorre na cidade de Barcelona, arranca esta segunda-feira e, este ano, o foco é a inteligência artificial (IA) e a sua influência na vida das pessoas.

O tema de 2024 vai além da IA incorporada nos telemóveis e explora dispositivos como cães robôs capazes de interagir com as pessoas, de reconhecer as vozes e de tirar fotografias em tempo real.

A China volta a ter uma forte presença no evento, com a participação da tecnológica Lenovo, que apresentou um portátil com um ecrã transparente que combina IA e realidade aumentada, que ainda não está disponível no mercado. Também a Huawei, que está a construir uma fábrica em França, vai voltar a estar presente no Mobile World Congress, apesar das limitações impostas pela Comissão Europeia, que decidiu deixar de recorrer aos serviços móveis da Huawei por razões de segurança.

Portugal e outros países excluíram a Huawei dos serviços 5G, seguindo países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, mas os Estados-membros da UE não conseguiram chegar ainda a uma posição comum.

“Na verdade, a construção [da fábrica] está em curso e vai permitir a criação de uma cadeia de fornecimento muito mais forte e resistente na Europa (...). A Europa é e sempre será o mercado mais importante para a empresa. Mesmo com a pressão e os desafios, a empresa continua a alargar o investimento na Europa”, disse o vice-presidente da Huawei para a Europa, Tony Yong, citado pelas agências internacionais.

A organização do Mobile World Congress estima que estejam presentes no evento perto de 100.000 pessoas, e que sejam contabilizados mais de 2.700 expositores. Entre as empresas presentes no evento estão a Samsung, a Nokia, a Ericsson, a Google, a Apple e a Microsoft.