Irmã de Al-Baghdadi capturada pelas forças turcas

A irmã de Abu Bakr al-Baghdadi foi detida pelo exército turco numa cidade síria junto à fronteira, segundo fontes da Turquia.

Abu Rasmiya Awad terá sido capturada juntamente com o marido e a nora, duas semanas depois da operação que culminou com a morte do número um do grupo terrorista Estado Islâmico.

Abu Bakr al-Baghdadi fez-se explodir quando estava encurralado num túnel pelas tropas norte-americanas, depois do cerco ao complexo onde estava escondido em Idlib, na Síria. As forças armadas dos Estados Unidos tornaram público, na semana passada, um vídeo que mostra detalhes da operação.

Com o cabecilha morto, as forças internacionais que combatem o Daesh esperam agora que a captura da irmã de Al-Baghdadi traga novas informações sobre o modus operandi do movimento.