"Breves de Bruxelas": Rotulagem, Farage e expressão do ano

Uma etiqueta com uma escala de cinco letras e cinco cores sobre a qualidade nutricional dos alimentos poderia ajudar os consumidores a compor um cabaz de compras equilibrado. Essa é a ideia do "Nutriscore", uma etiqueta defendida por eurodeputados ecologistas e organizações da sociedade civil.

No programa destacamos, ainda, uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia favorável ao eurodeputado Nigel Farage no àmbito do uso de fundos europeus; e a escolha do Dicionário Collins de "Greve climática" como expressão do ano.