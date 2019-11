Carlos do Carmo despede-se dos palcos

Carlos do Carmo, fadista português, despediu-se dos palcos no Coliseu de Lisboa, sob o olhar atento do Presidente da República e do Primeiro-ministro portugueses. Um espetáculo com hinos que marcaram quase sessenta anos de carreira.

Homenagens de amigos e do Estado português aos 79 anos. Lisboa ofereceu-lhe a chave da Cidade, entregue pelo presidente da Câmara, Fernando Medina. Das mãos de António Costa recebeu a medalha de mérito cultural.

Uma saída de cena com um cheirinho à Lisboa de outros tempos.