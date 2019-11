Governo da Moldávia perde voto de confiança

O governo da Moldávia caiu, esta terça-feira, depois de perder o voto de confiança do parlamento.

A queda do governo de coligação segue-se a tensões por causa do processo de nomeação do procurador-geral do país.

Para a primeira-ministra, Maia Sandu, em causa estão os esforços do executivo no combate à corrupção.

“Hoje, é claro. A luta é entre aqueles que querem controlar a justiça e o Ministério Público para ficarem ricos e manterem a Moldávia na pobreza e aqueles que lutam pelas instituições, pela justiça independente e correta, pelo crescimento económico, o investimento e a criação de uma sociedade livre e próspera".

Esta tarde, centenas de pessoas manifestaram-se nas ruas da capital contra a queda do governo.

Há preocupação também por parte de Bruxelas. Em comunicado, a Comissão Europeia escreveu que a situação é um sinal "preocupante" para o processo de reforma em curso.

A Moldávia, um dos países mais pobres da Europa, é marcada pela divisão entre o lado pró-russo e um lado com uma maior ligação à Roménia e à União Europeia.