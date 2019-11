Japão: Tempestade na região de Hokkaido

Uma tempestade com ventos fortes e queda de neve está a afetar a província de Hokkaido, no Japão. De acordo com as autoridades meteorológicas, a situação vai manter-se difícil até domingo, com ventos de mais de 90 km, agitação marítima e cerca de 50 centímetros de queda de neve. Os caminhos de ferro funcionam na região, mas já foram anulados alguns voos esta sexta-feira.