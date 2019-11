Chuva dá tréguas em várias regiões italianas

Na Toscana, a situação volta ao normal depois das chuvas torrenciais dos últimos dias. Enquanto se fazem as contas aos danos, que ascendem a vários milhões de euros, foi decretado, na região, o estado de emergência. Ainda assim, e apesar do rio Arno ter galgado as suas margens, as cidades de Florença e Pisa já não correm o risco de serem inundadas.

Mais a norte, na região de Emília-Romanha, as fortes chuvas fizeram transbordar vários rios. Nas províncias de Bolonha e Módena os bombeiros não tiveram mãos a medir nos últimos dias, devido às inundações. Nesta última região a situação permanecia crítica. Uma rutura no Canale Diversivo inundou culturas e ameaçava casas.

De Veneza falou-se muito nos últimos dias, os prejuízos causados pelas graves inundações, só na cidade, ascendem a centenas de milhões de euros. Mas estes cálculos, muito pouco precisos, não incluem os danos dos 120 km da costa veneziana entre o Delta do Pó e a região de Friuli Venezia Giulia, na fronteira com a Áustria.