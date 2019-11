Frozen II estreia em Portugal a 21 de novembro

Não vai poder escapar a este filme, sobretudo se tiver crianças na família. É a nova grande produção da Disney e contra o que é costume, o estúdio americano decidiu fazer uma sequela.

Frozen II teve a estreia europeia em Londres, no domingo à noite. As espetativas são muito altas. O primeiro Frozen bateu recordes de bilheteira com mais de 1.2 mil milhões de dólares e o tema Let it go, foi visto no YouTube mais de 2 mil milhões de vezes.

A atriz e cantora, Idina Menzel, fala das duas personagens principais: "É refrescante ver duas personagens femininas como personagens principais de um grande filme. É refrescante ver que celebram o amor uma pela outra e a sua irmandade e não se concentram no amor de um homem. Acho que é refrescante ver como elas se apoiam mutuamente para encontrar a sua autenticidade e verdade no mundo".

Neste "Frozen" seguimos novamente Elsa, dotada dos mesmos superpoderes para transformar a água em gelo, acompanhada pela irmã Anna.

O filme, codirigido por Jennifer Lee e Chris Buck, evita o tradicional romantismo, pondo em destaque duas meninas, como refere Josh Gad, que dá sua voz ao otimista boneco de neve, Olaf: "Tradicionalmente, nos contos de fadas, no final, aparece um príncipe encantado como salvador. Certo? O beijo do verdadeiro amor é encarnado por um homem que salva uma mulher. Este foi um filme que quebrou essa norma. O primeiro "Frozen" foi realmente sobre o amor entre duas irmãs. O amor entre irmãos é realmente poderoso. É algo com que muitos de nós nos identificamos. É também sobre amor-próprio - especialmente neste filme".

Todos os críticos apontam para mais um sucesso mundial. "Frozen II" estreia em quase toda a Europa no dia 20. A Portugal chega no dia 21 e estreia nos Estados Unidos no dia 22.