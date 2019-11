"O artista sobre as nuvens": A obra desafiante de Abraham Poincheval

Tamanho do texto

"Andar sobre as nuvens", um sonho de muitos, mas foi Abraham Poincheval que o realizou.

O artista francês viajou pendurado num balão de ar quente no Gabão, filmou o passeio, o qual está a ser transmitido num ecrã, na Bienal de Arte Contemporânea de Lyon, França.

Desafiar os limites do ser humano é a motivação do artista. Poincheval já passou uma semana dentro de uma rocha de 20 toneladas, fez o mesmo em cima de um poste de 20 metros no centro da capital francesa. A cada demonstração de arte que faz, Poincheval diz explorar a liberdade.

Abraham Poincheval

Abraham Poincheval diz que "ser artista, apesar de não ser sempre simples, significa ter muita liberdade". Poincheval, em entrevista à Euronews, diz que "essa liberdade tem um custo", mas que ser atista também é um sítio "onde tudo é possível".

"Cabe a todos dizerem: Eu decido que este é um espaço de liberdade, que eu posso construir e conceber sozinho.", conta Abraham Poincheval.

Um desfio ao artista que tem dentro dele próprio. Aqui, na obra "Artista nas nuvens", Poincheval quis criar um cenário de instabilidade, refletido num céu com várias cores, camadas e texturas.

Quanto ao risco que corre em todas as obras que produz, Abraham Poincheval diz que tal risco faz parte da obra que gosta de criar, a qual cria como um "jogo", e que "um jogo é um risco".

Explorar um mundo através dos olhos do artista, uma inpiração que Poincheva diz influenciar tudo aquilo que conhecemos: Mitos, histórias e tradições.

Mais informações | Bienal de Arte Contemporânea de Lyon