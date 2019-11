Polícias saem para a rua para exigir melhores condições de trabalho

Tamanho do texto

As escadarias da Assembleia da República, em Lisboa, são o palco daquela que se espera ser a maior manifestação de sempre das forças de polícia em Portugal, esta quinta-feira. Prevê-se a participação de milhares de elementos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana em protesto por melhores condições de trabalho e remunerações dignas.

O aparato em termos de segurança justifica-se pelo facto de tentar evitar um cenário idêntico ao de 2013, também no dia 21 de novembro, quando uma manifestação da polícia terminou em confrontos com o corpo de intervenção e com os manifestantes a invadirem a escadaria.

Dada a natureza da manifestação, é inevitável termos as forças policiais dos dois lados da barricada. Os sindicatos são unânimes em apelar a uma manifestação pacífica, até porque os manifestantes não se podem esquecer que são também polícias.